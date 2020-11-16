На Кубани в 2020 году оштрафованы более 1200 нарушителей правил охоты

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Многочисленные нарушения правил охоты фиксируются в 2020 году в Краснодарском крае.

Уголовные дела возбуждены в отношении 31 человека заведено уголовное дело, в шести случаях это касается случаев охоты в заповедниках и заказниках.

Впервые на Кубани произошел и ряда вон выходящий случай, когда браконьеры убили занесенного в Красную книгу зубра.

Всего же с начала года лесные инспекторы составили более 1250 протоколов в отношении нарушителей. Более тысячи из них - в связи с нарушением установленных правил охоты.

Более 1240 человек по решению судов выплатят штрафы.

- Несмотря на разрешительные документы, многие охотники не сдавали сведения о добытой дичи – это самое распространенное нарушение. Всем правонарушителям назначены штрафы на общую сумму около одного миллиона рублей, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.