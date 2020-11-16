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Пять муниципалитетов Кубани получили новые машины скорой помощи

До конца года ожидается поставка еще около 60 машин
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

Семь новых автомобилей «Скорой помощи» приобрела для кубанских медиков строительная компания.

Ключи от новых машин главврачам больниц, вместе с главой регионального Минздрава вручил и заместитель председателя правления СК «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

Три автомобиля переданы Клинической больнице скорой медицинской помощи в Краснодаре , еще по одному получат городская больница №1 Новороссийска, станция скорой помощи в Туапсинском районе, а также районные больницы в Динской и Северской.

– Машины крайне необходимы как Краснодару, так и другим городам и районам края. Отдельно хочется поблагодарить тех, кто будет работать на этих машинах. Это сотрудники скорой медицинской помощи, работающие в условиях повышенной нагрузки, – сказал глава краевого Минздрава Евгений Филиппов.

С начала 2020 года автопарк службы «Скорой» на Кубани пополнился уже 48 автомобилями. В оставшееся до конца года время в регион прибудут еще около 60 новых автомобилей.