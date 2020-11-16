Появились фото с места ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020, где погибли четыре человека

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Страшная авария произошла на трассе под Горячим Ключом. На дороге между станиц Кубанская и Саратовская иномарка лоб в лоб столкнулась с фурой. По предварительным данным, Nissan Sunny выехала на встречку, где врезалась в движущийся большегруз, который ехал с песком.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Жертвами ДТП стали четыре человека - это водитель Nissan Sunny и трое его пассажиров. Еще один человек, который ехал в машине, чудом выжил, правда, получил серьезные травмы. Сейчас он госпитализирован - он находится под наблюдением врачей.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Тем временем на месте ДТП находятся правоохранительные органы.

- Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Автоинспекторы сделали несколько снимков с места аварии. На кадрах видно, что от легковушка превратилась в груду металла. А большегруз от удара опрокинулся на дорогу - в итоге проезжая часть оказалась перекрыта.