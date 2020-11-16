Появились фото с места ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020, где погибли четыре человека

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Страшная авария произошла на трассе под Горячим Ключом. На дороге между станиц Кубанская и Саратовская иномарка лоб в лоб столкнулась с фурой. По предварительным данным, Nissan Sunny выехала на встречку, где врезалась в движущийся большегруз, который ехал с песком.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Жертвами ДТП стали четыре человека - это водитель Nissan Sunny и трое его пассажиров. Еще один человек, который ехал в машине, чудом выжил, правда, получил серьезные травмы. Сейчас он госпитализирован - он находится под наблюдением врачей.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Тем временем на месте ДТП находятся правоохранительные органы.
- Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Автоинспекторы сделали несколько снимков с места аварии. На кадрах видно, что от легковушка превратилась в груду металла. А большегруз от удара опрокинулся на дорогу - в итоге проезжая часть оказалась перекрыта.