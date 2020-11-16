Видео с места ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020, где погибли четыре человека

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На место жуткой аварии, которая произошла под Горячим Ключом, вызвали не только правоохранителей и врачей, но и спасателей. Экстренные службы должны были помочь вытащить людей, которых буквально зажало в легковушке после столкновения с фурой.

Напомним, ДТП случилось на трассе Кубанская - Саратовская.

- По предварительным данным, водитель за рулем Nissan Sunny выехал на встречку, где врезался в грузовик Mercedes, - рассказали Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жертвами аварии стали четыре человека. Еще двое - пассажир иномарки, а также водитель больегруза доставлены в больницу, где им оказывают помощь.

Сразу после происшествия очевидцы сняли видео. На первых кадрах, сделанных после ДТП, видно, каким сильным был удар. От столкновения Nissan смяло как консервную банку, а многотонна фура, груженная песком, перевернулась.

Ранее сообщалось, что стали известны предварительные причины ДТП, где погибли четыре человека.