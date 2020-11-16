Официантка ресторана в Краснодаре обналичила 125 тысяч рублей с чужой банковской карты

Фото Александр Глуз

В отдел полиции Прикубанского округа Краснодара с заявлением обратился житель краевого центра.

Мужчина рассказал, во время ужина в ресторане потерял банковскую карту, которая весьма неосмотрительно хранилась прямо в конверте с пин-кодом к ней.

Вскоре после обнаружения пропажи. на телефон мужчине начали приходить печальные сообщения - с его карты кто-то по частям снимал деньги, пока не опустошил ее полностью. Со счета пропало 125 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска установили банкоматы, с которых снималась наличность, и внешность счастливого получателя чужих денег.

Этим получателем оказалась 45-летняя жительница Адыгеи, которая работала в ресторане официанткой. Женщину задержали и доставили в отдел.

Она рассказала, что нашла конверт с картой под столом в ресторане, и решила не сообщать об этом ее владельцу, а вместо этого поживиться за чужой счет.

—В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

Похищенные деньги у официантки изъяты и возвращены законному владельцу.