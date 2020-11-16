На Кубани перед судом предстал застройщик за обман клиентов на 80 миллионов

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Перед судом в Темрюке предстал застройщик, обманувший дольщиков на огромную сумму при строительстве ЖК в Темрюке и Славянске на Кубани.

В период с 2014 по 2018 год мужчина заключал с многочисленными дольщиками договоры об участии в жилищно-строительном кооперативе с весьма амбициозным названием «Лучший дом».

«Лучшие дома» при этом строились без разрешений и с грубыми нарушениями существующих норм, и никакой уверенности в их достройке у «строителя» не было и в помине. Однако застройщик своим клиентам об этом предпочитал не рассказывать, продолжая собирать деньги.

В итоге мужчине удалось собрать с доверчивых дольщиков 80 миллионов рублей, а жилые дома достроены так и не были. Выручку застройщик присвоил.

Темрюкским районным судом завершено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

- Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,- сообщает пресс-служба краевого суда.