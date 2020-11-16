ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает: старые долги могут испортить новый год

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

ПАО «ТНС энерго Кубань», гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея напоминает своим клиентам, что при наличии задолженности жители региона уже в январе 2021 года могут лишиться энергоснабжения. Срок действия Постановления Правительства РФ о запрете начисления пеней и запрете на отключение коммунальных услуг для физических лиц заканчивается в конце текущего года.

«По закону, если долг превышает норматив потребления в 2 раза, сбытовая компания вправе ввести ограничение ресурса. В настоящий момент у нас под отключение могли бы попасть около 90 тысяч абонентов, общая сумма просроченной задолженности составляет 622,5 млн рублей» - поясняет начальник технического управления ПАО «ТНС энерго Кубань» Сергей Поздняков.

Чтобы в первых числах января 2021 не получить уведомление об ограничении электроэнергии, погасить задолженность нужно до конца 2020. Сделать это удобнее посредством онлайн-приложений и на сайте компании без посещения Центров обслуживания клиентов.

на нашем сайте kuban.tns-e.ru;

в личном кабинете и в мобильном приложении «ТНС энерго»;

в онлайн-приложениях банков.

Несмотря на наличие определенного числа проблемных должников в целом жители Краснодарского края и Республики Адыгея стараются оставаться ответственными и оплачивают счета за электроэнергию своевременно и в полном объеме. Призываем остальных не копить долги и не начинать год с решения вопросов восстановления энергоснабжения в своих домах.