На Кубани 34-летний мужчина по пьянке до смерти избил 73-летнего отца

Фото СК РФ

Сын с пожилым отцом жили в квартире дома на улице Победы поселка Ахтырского в Абинском районе.

30 июня 2020 года, 34-летний мужчина крепко выпил. Его отец принялся упрекать сына в постоянном пьянстве. Это страшно возмутило пьяного, и он принялся зверски избивать отца, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Это нисколько не смутило его сына, который спокойно пошел спать. И в последующие почти 4 дня даже не поинтересовался состоянием отца, продолжая пьянствовать.

Лишь 3 июля он понял, что старик умер, о чем и сообщил родственникам, которые и вызвали на место «Скорую» и полицию.

Полицейским мужчина заявил, что не знает, от чего умер отец, однако его причастность к смерти родственника удалось установить следователю СК.

-Собранные следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в причинении телесных повреждений 73-летнему отцу, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

-Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу,- говорится в сообщении прокуратуры края.