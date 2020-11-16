На Кубани разработают программу по строительству школ на ближайшие пять лет

Фото администрации КК

Одному из важнейших социальных вопросов-строительству новых школ на Кубани в связи с заметным и постоянным ростом населения региона, посвящено совещание в краевой администрации.

В 2020 году в крае завершается строительство 13 школ, это более 8600 новых мест для занятий в одну смену.

Однако, учитывая ежегодный рост числа школьников в крае почти на 20 тысяч человек, потребность в учебных местах- почти вдвое больше.

Наиболее острую нехватку мест в школах испытывает Краснодар. Только в одном Музыкальном микрорайоне требуется создать больше 12 тысяч таких мест.

Тем не менее в микрорайоне до сих пор нет ни одной школы, и строительству школ мешает плотная местная застройка.

На улице Российской планируется построить школу на 400 мест. Но даже этого слишком мало для такого густонаселенного района, подчеркнул губернатор.

В Школьном микрорайоне всего одна школа №100 – и она переполнена в четыре раза. Тем не менее, дома продолжают строиться. Нехватку школ испытывают и другие города и районы края.

- Хоть мы и построили 50 школ за пять лет и потратили на это 30 млрд рублей, этого недостаточно. За прошедший год количество детей, учащихся во вторую смену, увеличилось в 35 районах края, – отметил Вениамин Кондратьев в ходе совещания.

Как считает глава региона, главная причина нехватки мест заключается не только в высоком уровне миграции, но и в бездумной жилой застройке.

Поэтому с 2021 года в крае ужесточат градостроительные нормы. Если в радиусе 500 метров от жилого комплекса нет школ и детских садов, застройщик не получит разрешение на строительство, а также разрешение на ввод в эксплуатацию.

В крае создается программу по обеспеченности школами всех муниципалитетов на 5 лет, и эта программа будет утверждена в ЗСК.

- По этой программе каждый глава должен знать, когда и где у него в районе будет построена школа. Программа должна заработать в следующем году,- отметил губернатор.