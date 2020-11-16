В Сочи стартовал отопительный сезон

Фото мэрии Сочи

16 ноября все котельные Сочи переведены в зимний режим работы. В ближайшее время тепло появится во всех квартирах города.

С этого дня отопление будет подаваться по всей территории Сочи. Ранее отопительный сезон начался в горных районах курорта.

- Сейчас ведутся пуско-наладочные работы и регулировка системы отопления, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Петр Северов.

К началу отопительного сезона подготовлены все 142 котельные курорта. Почти в 1700 многоквартирных домах вовремя проведена плановая промывка и опрессовка отопительных систем. На газ переведены шесть угольных котельных, которые располагались в подвальных помещениях .

В них было установлено современное автоматизированное оборудование с выходом в диспетчерский пункт.

-Это экономия и экология – задачи, которые мы ставим перед собой, – рассказал генеральный директор МУП «Сочитеплоэнерго» Сослан Караев.

Для удобства сочинцев в департаменте городского хозяйства администрации города Сочи работает горячая линия.

Жители могут обратиться по номеру телефона: +7-918-002-6-333, чтобы указать на факты предоставления услуги ненадлежащего качества.