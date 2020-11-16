Открытые городские парковки в Краснодаре могут сделать бесплатными по выходным

Фото мэрии Краснодара

Система видеофиксации нарушений правил парковки и начисления штрафов в Краснодаре пришла на смену эвакуаторам, которые решено больше не использовать на улицах краевого центра.

Сейчас подрядчиками налаживается интеграция систем видеофиксации, с АПК «Безопасный регион».

Единственный нерешенный вопрос заключается в технической передаче данных через комплексы, установленные в автомобилях.

- Например, с этой целью могут использоваться комплексы «Тайфун», которые уже применяются в нескольких городах, есть положительный опыт на этот счет, — отметил глава ГИБДД Краснодара Илья Молодцов.

Мэр Краснодара предложил также установить дополнительные условия, которые могут отчасти облегчить жизнь автовладельцам.

- Допустим, открытые парковки будут платными с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье они должны быть для жителей города бесплатными, штрафы в эти дни не должны взыматься. — сказал Евгений Первышов.