Более 2200 земельных участков готовы выделить многодетным семьям муниципалитеты

Фото администрации КК

В муниципалитетах региона проводится инвентаризация свободных земель для предоставления участков многодетным семьям.

Местные администрации уже выработали планы по выделению свободных участков. Обеспечить землей в крае предстоит около 5 тысяч многодетных семей.

На кадастр в данный момент уже поставлено более 1250 участков в разных городах и районах.

- До конца года эту работу проведут еще с 979 участками. Все они будут предоставлены многодетным семьям. Теперь задача муниципалитетов – обеспечить их инженерной инфраструктурой, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

В период до 2023 года на обеспечение инженерной инфраструктурой таких земельных участков предусмотрено выделить из краевого бюджета более 335 млн рублей.