Физкультурно-оздоровительный комплекс в Юбилейном микрорайоне достроят до конца 2020 года

Фото мэрии Краснодара

На стройплощадке нового физкультурно-оздоровительном комплексе на улице 70-летия Октября в Краснодаре работы завершены на 95%.

Сейчас строители приступают к благоустройству территории рядом с будущим спорткомплексом.

Городские власти рассчитывают, что до конца ноября объект уже будет введен в эксплуатацию. Это здание в два этажа , общей площадью 2,4 тыс. квадратных метров.

Здесь планируется проводить тренировки и состязания по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и различным видам единоборств.

- Это муниципальное учреждение, которое будет находиться в ведении управления по физической культуре и спорту. Там будут проводить бесплатные занятия, — отметил мэр краевого центра Евгений Первышов.

Подрядчик объекта подтверждает, что завершить строительство намечено до конца 2020 года. В декабре в спортивный комплекс начнут завозить оборудование.