Кубань сохранила высокий рейтинг кредитоспособности

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Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кубани на уровне ruАА-. Прогноз по рейтингу признан стабильным.

Эксперты в своем анализе ситуации базируются на показателях края по итогам 2019 года и 9 месяцев 2020 года.

Как отмечается в материалах исследования, рейтинг остается стабильным благодаря высокому объему ВРП на душу населения и бюджетной обеспеченности.

В 2020 году региону существенно помогло Правительство РФ, направив уже два транша безвозмездных средств на компенсацию выпадающих доходов почти в 12 млрд рублей.

- В ближайшее время ожидается распределение между субъектами страны третьего транша – 80 млрд рублей. Рассчитываем попасть в число получателей дотации. Благодаря федеральным средствам мы смогли сохранить финансирование всех социально-значимых проектов, – рассказал вице-губернатор Игорь Галась.

Собственные доходы края в текущем году составят 280 млрд рублей. Это не соответствует первоначальным планам, однако позволяет исправно выполнять все расходные обязательства и поддержать реальный сектор экономики.

Вице-губернатор считает это неплохим результатом, учитывая, что по итогам 9 месяцев не все отрасли экономики региона показали устойчивый рост.

Тем не менее рост достигнуты по НДФЛ – 103,4%. Положительную динамику продемонстрировали отрасли сельского хозяйства, топливного комплекса, потребительской сферы.

– Позитивная экспертная оценка кредитоспособности региона поможет региону в 2021 году взять кредиты на максимально комфортных условиях. Весте с тем ставим себе достаточно высокие цели – вернуть доходы консолидированного бюджета к отметке в 300 млрд рублей., – подчеркнул Игорь Галась.