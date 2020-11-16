С 17 ноября детские здравницы Кубани могут подать заявки на получение субсидий

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Детские санатории и пансионаты края смогут рассчитывать на бюджетные субсидии для развития. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 16 ноября рассказал журналистам.

Средства будут выделены в рамках профильного нацпроекта. Планируется, что он будет направлен на модернизацию курортной инфраструктуры.

– Коммуникации еще 70-х годов постройки изношены зачастую до 80%. Из-за этого и перебои с энергоснабжением, водоснабжением в наших курортных городах. Не решив этих проблем, мы не сможем обеспечить отдыхающим необходимый сервис и высокий уровень комфорта. Именно к этому мы сейчас стремимся. Самостоятельно бюджеты регионов эту проблему решить не смогут, и национальный проект здесь может оказать огромную помощь,- отметил глава региона.

В этом году из-за пандемии налоговые поступления от курортов в краевой бюджет за девять месяцев 2020 года упали более чем на треть. С начала 2020 года на Кубани побывало всего около 10 с половиной миллионов туристов, что более чем на 30 % меньше, чем в 2019 году.

– Мы ввели серьезные меры поддержки – отсрочки и отмену по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии, льготные кредиты и займы. Чтобы сохранить занятость предусмотрели субсидии процентных ставок по кредитам на зарплату, – сказал глава края.

200 млн рублей будут направлены на поддержку детских здравниц. Вскоре начнется отбор организаций на ее получение.