На Кубани студенты посетили выставку «Поезд Победы»

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новороссийске передвижной музей «Поезд Победы» стоял два дня. Кубанские студены посещали уникальную выставку с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В экскурсионных группах было не более пяти человек.

– Побывать в «Поезде Победы» смогли организованные группы студентов Новороссийска, Геленджика, Крымска и Анапы. У молодежи была возможность соприкоснуться с историей, – сообщил заместитель главы региона Игорь Чагаев.

Каждый вагон поезда, как музейный зал. В одном - военный госпиталь, в другом – концлагерь, в третьем – проводы бойцов на фронт. А последний вагон посвящен Великой Победе.

Из Новороссийска поезд уехал в Севастополь. В его маршруте 50 российских городов.