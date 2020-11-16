Мэр Сочи призвал туристов строго соблюдать требования режима повышенной готовности

Фото: sochi.ru.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов строго соблюдать требования режима повышенной готовности. Свое обращение он сделал на пороге зимнего сезона. Мэр обратил внимание, что на отдых в Сочи повышенный спрос. Туристы едут на курорт из разных регионов России.

- Всем, кто уже находится в городе, и кто только планирует приехать, напоминаем - сочинское гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов, - отметил Алексей Копайгородский.

Напомним, что с начала пандемии в Сочи зарегистрировано 1697 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, администрация курорта совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора продолжает на регулярной основе контролировать соблюдение жителями и туристами ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения новой инфекции.