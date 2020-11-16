Жители Сочи сдают в аренду приезжим балконы для работы на удаленке

Сочи наводнили сотрудники компаний, которые работают на удаленке. Поэтому спросом пользуется любой уютный уголок, даже балкон.

- Гости приезжают в Сочи со всей страны. Многие долгое время работает на курорте на удалёнке. Сегодня апартаменты на курорте выкуплены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в одной из местных туркомпаний. – Люди снимают буквально койко-место, где негде работать, поэтому балконы сейчас пользуются повышенным спросом.

По словам тех, кто работает на удаленке, такой вариант очень удобен. Балконы, как правило, арендуют с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. Хозяева квартир предоставляют компьютерный стол и стул. За дополнительную плату – кофе или чай. Средняя стоимость аренды – 500 рублей в день. Но может быть и дороже, в зависимости от вида и благоустроенности балкона.

- Намного приятнее работать в Сочи на солнечном балконе с видом на море, чем у себя дома в родном, но холодном и дождливом Питере, - призналась арендатор Ирина Симонова.