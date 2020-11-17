В Краснодарском крае ожидается налипание мокрого снега

Про зонты и теплую одежду лучше не забывать Фото: Алексей ФОКИН

Накануне соседнюю Ростовскую область завалило снегопадом. На Кубань «белые мухи» тоже прилетят. Их в регионе ожидают до конца недели.

- 17 ноября в Краснодарском крае облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах сильные. Ночью и утром 18 ноября также в регионе местами ожидается налипание мокрого снега. В Новороссийске усилится ветер, 18 ноября порывы будут достигать 20 метров секунду, а 19 ноября – 25, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре 19, 20 и 21 ноября тоже ожидается дождь ночью переходящий в мокрый снег. Водителям советуют менять летнюю резину на зимнюю. Ранее "Комсомолка" писала, что хороший водитель задумывается об этом заранее.