Спортивный центр Кубанского университета физкультуры откроют через два года

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В краевом центре возводится спортивный центр для Кубанского университета физкультуры, спорта и туризма. Через два года здесь будут спортзалы для борьбы и других видов спорта, современный кампус на 200 мест, медицинский центр.

- В 2018 году на этом же участке сделали футбольное поле, спортивные площадки. Теперь на оставшейся площади строят спортцентр, - написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов, добавив, что развитие спортивной, медицинской, материальной базы одного из ведущих университетов Кубани даст старт для новых достижений.

Краснодар - спортивная столица региона, в которой растят много олимпийских чемпионов, чемпионов мира.

- Для того, чтобы спорт развивался, нужны профессиональные кадры. Очень важно, что сегодня такой проект, как спортцентр, реализуется в нашем городе, - отметил Первышов.