На Кубани неплательщика алиментов сняли с автобуса

Фото пресс-службы краевого УФССП РФ

Житель Краснодара несколько месяцев не платил алименты на содержание собственного ребенка. Призывы приставов также игнорировал и даже посмеивался. Поэтому мужчину пришлось разыскивать и задерживать.

- Неплательщик из Краснодара задолжал 221 тысячу рублей алиментов. В отношении него был составлен административный протокол, за которым последовал штраф, но это не раскачало мужчину. Должника разыскали и доставили судебным приставам принудительно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина перемещался по Краснодарскому краю в поисках заработка. В один из дней его сняли с рейсового автобуса «Ейск – Краснодар». В настоящий момент в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Деньги ребенку он по-прежнему должен.