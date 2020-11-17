В Краснодаре после резонанса в соцсетях убрали кучу песка с тротуара

Фото: krd_tipich_ru

Накануне в социальных сетях появились фотографии с Молодежного микрорайона. На улице 2-я Целиноградская строители, благоустраивая территорию перед одним из зданий, привезли кучу песка. Местные жители пожаловались в сети, что насыпь перекрыла пешеходную дорожку. Детям и мамочкам с колясками приходится обходить место строительства по грязи и лужам, либо по проезжей части.

- И так сойдет, - прокомментировали ситуацию в одном из краснодарских пабликов.

Утром 17 ноября после резонанса в соцсетях рабочие быстро убрали горку с песком с тротуара. В настоящее время на пешеходной дорожке сухо и чисто.