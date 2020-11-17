В Новороссийске 19 ноября ожидается сильный северный ветер

Ветер усилится 18 ноября и наберет обороты в четверг

Жителей Новороссийска предупреждают о сильном ветре, который будет дуть в четверг 19 ноября. Соответствующее оповещение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии сообщают, что в ближайшие два дня существенных осадков на Черноморском побережье не ожидается.

- Порывы северного и северо-восточного ветра в Новороссийске 18 ноября будут достигать 15-20 метров в секунду, на побережье 12-17 метров в секунду. 19 ноября ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в Новороссийске до 20-25. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днем от 6 до 11 со знаком плюс, - отмечают в КЦГМС.

Напомним, что 17-18 ноября в предгорьях и на севере Краснодарского края ожидается мокрый снег, возможно налипание.