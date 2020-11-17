В Краснодарском крае продолжают штрафовать ночные заведения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Каждый день во всех районах края в рейды выходят группы, которые мониторят объекты потребительской сферы. Облавы на заведения устраивают после полуночи. Нарушителей режима повышенной готовности штрафуют.

- Всего с начала ноября проверено почти 23 тысячи организаций. На 2,1 тысячах объектов потребсферы края выявлены нарушения режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В основном жители Кубани не соблюдали масочный режим. Без средств защиты выявили 1527 граждан, а 490 организаций не обеспечили сотрудников повязками.

- После полуночи работали 50 заведений общепита, еще 17 предоставляли услуги по курению кальянов. В пяти торгово-развлекательных центрах и комплексах работали фудкорты, - уточнили список нарушителей в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что за нарушение режима повышенной готовности предприятиям грозит штраф до 300 тысяч рублей. А при повторном нарушении – до миллиона рублей или приостановка деятельности объекта до 90 суток.