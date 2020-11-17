Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 ноября 2020 увеличилось на 161

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже две недели график по коронавирусу идет только в рост. По данным на понедельник, 17 ноября, за последние сутки зафиксирован 161 заболевший.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Белореченском районе – 16, в Сочи – 14, в Темрюкском районе – 11, в Динском-10. В Выселковском выявлено восемь инфицированных, в Ейском - семь. По шесть пациентов получили положительные результаты после теста на коронавирус в Горячем Ключе, Апшеронском и Славянском районах. В Анапе и Туапсинском районе зафиксировано пять новых случаев. По четыре человека с COVID-19 прибавилось в Геленджике и Красноармейском районах . По три – в Курганинском, Лабинском районах. По два новых пациента с инфекцией появились в госпиталях Калининского, Каневского, Северского и Павловского районов. По одному человеку заболели ковидом в Крыловском, Приморско-Ахтарском, Крымском и Мостовском муниципалитетах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за сутки выявили 10 детей, самому младшему всего один месяц.

Стоит отметить, что в настоящее время 40 граждан находятся в тяжелом состоянии, из них четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.