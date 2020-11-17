У краснодарских продавцов изъяли санкционные груши и грибы

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Краснодарские таможенники выявили крупную партию санкционной продукции на одном из рынков Краснодара. Специалисты нашли товары из стран Европейского союза. А их ввоз и реализация запрещены.

- В результате таможенного осмотра у краснодарских продавцов изъяли 332 килограмма свежих груш из Бельгии и 1079 кг польских грибов. Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на всю выявленную продукцию отсутствовали, а на упаковке имелись следы перемаркировки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Всю санкционную продукцию должностные лица из Россельхознадзора уничтожили.

- С начала года в краевой столице проведено шесть таможенных осмотров, изъято и уничтожено более трех тонн санкционных товаров,- отметила начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Янина Окорокова.