В Краснодарском крае скончались еще пять человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 17 ноября за последние сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным диагнозом.

- В Лабинской ЦРБ умерла 69-летняя местная жительница. Еще четыре пациента скончались в Специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Трое мужчин 45, 55 и 65 лет и 74-летняя женщина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

У всех умерших наряду с коронавирусом имелись сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в регионе скончались 516 пациентов с COVID-19.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 17 ноября в крае за последние сутки вирусом заразился еще 161 человек. 44 пациентов в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Из них 40 – на аппаратах ИВЛ, еще четверо - на ЭКМО.