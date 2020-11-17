В «Орленке» пройдет премьера первого подросткового реалити-сериала «Посмотрим»

Фото: ВДЦ

Во Всероссийском детском центре состоится премьера сериала «Посмотрим», участницами и авторами которого стали российские школьницы. В кадре девочки путешествуют по России, изучают культурные и исторические особенности страны и знакомят с ними сверстников. Показ первой серии пройдёт в «Орлёнке» 24 ноября. Её зрителями станут почти 1000 школьников из 8 регионов России.

Пилотный сезон сериала посвящён событиям Великой Отечественной войны. Участницы «Посмотрим» побывали в Волгограде, Мурманске и Москве, где вместе с экспертами – историками и краеведами – посетили места, связанные с событиями и героями войны. Школьницы открыли для себя необычные истории и факты, о которых и рассказали зрителям. Сериал является частью федерального проекта «Россия глазами детей», организованного Группой компаний «Просвещение» и проектом «ГЕРОИ» при поддержке Фонда президентских грантов. Информационный партнёр – Союз журналистов России.

«Главная ценность сериала в том, что фильм, содержащий авторское видение и понимание родной истории, создан детьми и для детей. В процессе работы участники проекта формируют свой образ России, приобщаются к культуре, природным и историческим ценностям страны, осмысливают произошедшее и рассказывают об этом сверстникам на понятном им языке. Первыми зрителями сериала станут почти 1000 школьников из 8 регионов нашей страны, которые являются участниками образовательных программ Всероссийского детского центра «Орлёнок». И это крайне важно! Ведь орлята могут поддержать инициативу организаторов проекта и продолжить его создание», прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Презентация первой серии пройдёт 24 ноября в ВДЦ «Орлёнок». После премьеры историки, герои сериала, представители музейных комплексов, актёры театра и кино проведут для орлят познавательный квиз. Среди звёздных ведущих: актриса, теле- и радиоведущая Яна Поплавская, певец и телеведущий Прохор Шаляпин, актёр театра и кино, художественный руководитель Театральной студии «Мастер» Николай Иванов.

«Сейчас много говорят о познавательном контенте для детей и подростков, при этом далеко не всем удается привлечь к нему внимание и заинтересовать самих ребят. Нам привычно получать информацию от взрослых, которые рассказывают о великих сражениях, знакомят с предметами искусства и историческими памятниками. Но кто, как не сами дети, может действительно интересно рассказать об этом, пропустив через себя, увидев своими глазами? Ответом на этот вопрос стал сериал «Посмотрим». Мы долго думали над форматом и с нетерпением ждём встречи с орлятами, которые станут первыми и очень важными для нас зрителями», – подчеркнула директор по внешним коммуникациям Группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова.

«Мы задумывали сериал, как комплексный инструмент, благодаря которому, с одной стороны, юные участники с активной жизненной позицией могли бы проявить себя и реализоваться в медиапространстве, а с другой, заинтересовать сверстников познанием истории, культуры, географии своей страны, посредством создаваемого ими познавательного контента. Уверены, что сериал «Посмотрим» завоюет своего верного зрителя в лице подростковой и родительской аудитории именно своей искренностью, неподдельностью и примером того, что любая цель достижима, как у наших главных героинь первого сезона», – рассказал основатель и автор проекта «ГЕРОИ» Сергей Гуров.

Подключиться к трансляции показа можно будет на официальном сайте проекта posmotrim.film. Для зрителей сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре премьер «Телекарта».

Уважаемые представители СМИ! Приглашаем вас принять участие в премьерном показе реалити-сериала «Посмотрим» в ВДЦ «Орлёнок». Начало мероприятия 24 ноября в 16:00. Заявки на аккредитацию принимаются по адресу https://orlyonok.prexroom.ru/accreditation/ до 20 ноября 2020 года.

Обращаем ваше внимание, что для пропуска на территорию Центра необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда в «Орлёнок».

Также вы можете принять участие в мероприятии в онлайн-формате при предварительной аккредитации по почте AShikhovets@prosv.ru. Подключиться к мероприятию после аккредитации можно будет по ссылке: https://zoom.us/j/91823679566?pwd=REc5aTU3ZnZiNVBRdlN.