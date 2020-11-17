В Сочи 45-летнего мужчину избили до смерти из-за испачканной одежды ребенка

Фото СК РФ

30 октября 2020 года 45-летний мужчина выпивал с приятелем у него дома в переулке Озерном в поселке Алексеевском Лазаревского района Сочи.

В ходе застолья собутыльники поссорились по, казалось бы, пустяковому поводу - гость случайно испачкал одежду маленького сына хозяина дома. Тем не менее, его подвыпившего отца это привело в настоящее бешенство.

Мужчина набросился на гостя и принялся его избивать. Крепко побитый гость пошел к себе домой. Однако, по пути к дому ему стало плохо, и он внезапно упал на землю.

Соседи вызвали «Скорую». Мужчину доставили в больницу. Врачи приложили все усилия, но спасти жизнь пациенту не удалось. Спустя 5 дней потерпевший умер в стационаре.

Делом занялся следователь СК.

- Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 45-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.