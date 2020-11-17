Кубань дополнительно получит почти 7 миллиардов рублей на пособия для семей с детьми от 3 до 7 лет

Фото администрации КК

Из резервного фонда правительства РФ в Краснодарский край дополнительно поступят почти 7 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Корректировка вызвана ростом числа семей, которые получили право на получение такой финансовой поддержки. от государства.

- Конкретные даты перечисления денег семьям не установлены законом. Известен только срок выплат – они должны поступать до 26-го числа каждого месяца,- рассказали в региональном министерстве труда и соцразвития.

На Кубани такие выплаты получают более 175 тысяч семей. В них воспитывается более 212 тысяч детей от 3 до 7 лет. Право на помощь имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе за второй квартал 2019 года.

Для оформления пособия родителям необходимо подать заявление об этом через портал «Госуслуги», управление соцзащиты или в МФЦ.