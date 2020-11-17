На Кубани с начала 2021 года вновь начнут взимать курортный сбор

Фото мэрии Сочи
Краевые власти намерены с начала 2021 года возобновить взимание с туристов курортного сбора.
Об этом рассказал на пресс-конференции 17 ноября вице-губернатор Александр Руппель.
- С 1 января будет возвращен курортный сбор на Кубани. Мы видим серьезное восстановление, мы видим загрузку на сегодня отелей. Она доходит до 90%", - отметил Руппель.
Ранее в начале 2020 года из-за пандемии COVID 19 и карантина на Кубани было временно отменено взимание курортного сбора.
С середины 2018 - го и до конца 2019 года сбор в размере 10 рублей с человека в день действовал в курортных территориях региона. В прошлом году размеры собранных средств превысили первоначальные ожидания, составив почти 113 миллионов рублей.
Эти деньги направлены на благоустройство курортов.