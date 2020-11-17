В мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» появилась возможность оформления кредита для юрлиц

В мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» появилась новая функция – оформление кредита онлайн. Ранее клиенты банка – юридические лица, могли воспользоваться такой услугой только на сайте банка, а также в его отделениях.

Теперь пользователи мобильного приложения РНКБ «Бизнес Онлайн» могут дистанционно и в любое время суток подать заявку на кредитование. Вся процедура выполняется в три шага, и занимает не более 5-ти минут .

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо выбрать соответствующую вкладку в разделе «Кредиты», определиться с интересующим кредитным продуктом, заполнить заявку и отправить ее на рассмотрение.

Стоит отметить, что наличие регистрации в мобильном приложении является приоритетным преимуществом и ускоряет обратную связь между банком и клиентом, что позволяет юридическим лицам оперативно получать ответ о принятом решении без посещения отделения банка.

- Преимущества работы в мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» очевидны. Это удобный инструмент для ведения бизнеса и надежный помощник в делах. Его функционал позволяет ускорять бизнес процессы и принимать эффективные решения не зависимо от времени и местонахождения клиента. С начала текущего года количество новых пользователей выросло в 10 раз, и составляет на сегодняшний день более 8 тысяч, - отмечает директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Банка Сергей Билецкий.