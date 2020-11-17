Кубанцы стали покупать одежду онлайн в шесть раз чаще

Исследование обезличенных данных держателей карт МТС Банка по сравнению с прошлым годом в сфере покупок провели специалисты МТС. Эксперты выяснили, что в 2020 году у жителей Краснодарского края изменились предпочтения в способах приобретения товара. Из-за ограничительных мер на фоне пандемии кубанцы стали чаще делать заказы онлайн.

- Самый большой прирост показали такие товары, как одежда и аксессуары. Интересно, что в три раза выросли онлайн-транзакции на оплату благотворительности, спорттоваров и программного обеспечения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители компании.

Также специалисты добавили, что в два раза чаще люди стали заказывать фастфуд до двери, увеличилось количество курьерских услуг.

- Несмотря на ажиотаж в онлайн пространстве, уменьшился средний чек жителей Кубани. Это говорит о том, что подходить к выбору товаров кубанцы стали более экономно, например, одежда – минус 2,9раза, благотворительность – минус 49%, а курьеры – минус 37%. Наибольшее увеличение среднего чека наблюдалось на покупки программного обеспечения – плюс 40% и в супермаркетах – плюс 36%, - прокомментировали в МТС.

Примечательно, что услуги, изначально ориентированные на онлайн, не изменили профиль потребления. Так, в телекоммуникационных услугах количество транзакций увеличилось всего на 4%, а продажи приложений и игр для смартфонов и компьютеров уменьшились на 11%. При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-кинотеатры – плюс 2,4 раза и онлайн-знакомства – плюс 93%. Эти данные объясняются ограниченными возможностями в реальном общении.