На Красной Поляне в Сочи пройдет крупный бойцовский турнир ММА Серии

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21 ноября на Красной Поляне в Сочи состоится самый большой турнир в истории ММА Серии, на котором впервые будет разыгран пояс. ММА Серию – 21 примет WOW Arena, а кард составят яркие представители ММА, среди которых будут Сергей Маслов, Олег Попов, Сергей Бобрышев, Алексей Ляпунов, Кирилл Корнилов и другие.

Главным событием вечера на турнире ММА Серия – 21 станет бой тяжеловесов Олега Попова и Сергея Алексеевича. Попов однажды уже дрался в Серии – в июне этого года он одержал яркую победу на нашем 11-м турнире. Однако зрители также знают Олега как одного из самых многообещающих тяжеловесов страны, который одержал ряд значимых побед над именитыми соперниками. Сейчас Попов имеет в послужном списке 8 успешных выступлений, половина из которых закончилась для его соперников нокаутом.

Соперник Попова Сергей Алексеевич имеет на своем счету две победы в ММА Серии, он одолел Владимира Бурого и Александра Кудина. Третья победа на наших турнирах может сделать Алексеевича одним из наиболее успешных бойцов Серии в его дивизионе.

Во втором по значимости бою на турнире Сергей Маслов попытается стать первым победителем титульного боя в ММА Серии. Для этого ему нужно будет пройти испытание Айком Казаряном. В случае успеха Маслов доведет счет своих побед в Серии до четырех и войдет в число наших лидеров по этому показателю. Что касается соперника Маслова Казаряна, то на счету Айка 9 побед в профи-карьере, и 6 из них он забрал досрочно.

Также на турнире ММА Серия – 21 подерутся бывшие соперники по одном из лучших поединков года Сергей Бобрышев и Алексей Ляпунов. Борбышеву предстоит выступить против Владимира Лубко, а Ляпунов побьется с Арсеном Нерсесяном. Вполне возможно, если Сергей и Алексей пройдут своих ближайших оппонентов, ММА Серия предложит им устроить вторую часть их очного противостояния.

- На трибуны будут допущены зрители в соответствии с действующими ограничениями. Турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19, который проводят профессиональные медицинские работники. Для обеспечения безопасности все задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными медицинским масками,- сообщают организаторы турнира.