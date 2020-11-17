Участковым полиции в Краснодаре вручили ключи от новых служебных машин

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре, в торжественной обстановке полицейских поздравили с 97-й годовщиной образования службы участковых уполномоченных.

В краевом центре работают 358 участковых . В текущем году они раскрыли более 1650 преступлений, задержали 39 человек, находящихся в розыске.

- У вас у каждого на участке до 3,5 тысяч жителей. И каждый из них верит в собственную безопасность, потому что верит в каждого из вас. Уверен, что все возложенные на вас задачи и дальше будут выполнены на высоком профессиональном уровне, — отметил первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева его заместитель Александр Власов поблагодарил полицейских за службу и пожелал дальнейшей успешной работы.

Не обошлось и без подарков. Ключи от служебных автомобилей получили 42 участковых полиции из городов и районов края.