В Геленджике заработал поющий фонтан

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В Геленджике состоялся торжественный запуск знаменитого свето-музыкального фонтана на Лермонтовском бульваре. Жители и гости курорта смогут наслаждаться симфонией водяных струй до заморозков.

Ранее свето-музыкальный фонтан молчал на протяжении трех лет. Причиной стал выход из строя сложного механизма, который синхронизировал музыку со светом и движением струй.

Как сообщает пресс-служба администрации Геленджика, отремонтировать фонтан удалось за счет средств курортного сбора. Специалисты заменили практически все неисправное оборудование, оставив неизменной только чашу. За работу обновленного фонтана отвечают 60 светильников, 30 клапанов, 9 насосов, 2 отдельных контроллеров, мощного воздушного компрессора и датчика ветра, а также современное программное обеспечение. Выпускают струи воды, которые формируют различные узоры, более 100 форсунок. Все это позволяет в комплексе и создает незабываемое красочное шоу. На реконструкцию объекта было направлено свыше трех миллионов рублей.

В администрации курорта также сообщили, что «репертуар» свето-музыкального фонтана планируют расширить к началу нового сезона. Для танцев воды и пламени специалисты запрограммируют более десятка мелодий на любой вкус.