В период новогодних праздников край ожидает более 300 тысяч туристов

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С начала 2020 года край принял на 35% меньше туристов, чем в 2019 году. По словам замглавы региона Александра Руппеля, это снижение получилось гораздо меньше, чем у многих европейских курортов.

– Результат работы отрасли можно считать удовлетворительным. До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов. На зимние праздники прогнозируем более 300 тысяч гостей, – отметил Александр Руппель.

Также по словам Александра Руппеля, регион лидирует по итогам реализации первого этапа программы туристического кэшбэка. Туристы уже потратили на отдых на Кубани в рамках этой программы 43 млн рублей.

Для участия во втором этапе заявлены более 200 отелей, санаториев и пансионатов.. Программу уже продлили на новогодние праздники.