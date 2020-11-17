В Новороссийске пытаются решить проблему с водоснабжением

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До конца ноября 2020 года в окрестностях Новороссийска планируется запустить в эксплуатацию новую скважину для водоснабжения города.

Как сообщил в своем Инстаграм мэр Новороссийска Игорь Дяченко, она будет 120 метров глубиной ,и позволит добывать до до полутора тысяч кубометров воды в сутки.

В этом году в эксплуатацию ранее уже введены дополнительные 4 скважины, и 18-километровый участок магистрального водовода. Основным поставщиком питьевой воды остается Троицкий групповой водопровод.

Сейчас объем подачи воды по нему не превышает 90 тысяч кубов в сутки, при потребности города в 140, поэтому власти все активнее пытаются использовать местные источники воды.

Однако, с их помощью невозможно решить проблему в целом.

- Неберджаевское водохранилище наполнилось до отметки 825 тысяч кубов. А должно в нем быть 6 миллионов кубов. Прибавившегося объема хватит на две недели водозабора, при суточном заборе 20-24 тысячи кубов в сутки.

После этого брать воду из Неберджая будет нельзя,- пишет мэр Новороссийска.