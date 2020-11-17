На набережной в Геленджике вместо старых кафе благоустроят пешеходную зону

Фото мэрии Геленджика

Кафе в самом центре набережной Геленджика находятся уже около трех десятков лет. Они загораживают собою вид на море и сужают пешеходную зону у побережья. Владельцы общепита согласились с решением мэрии курорта и не препятствуют сносу сооружений.

17 ноября рабочие разобрали первое кафе. Вскоре, вслед за «Ветерком» планируется снести и соседние здания. В дальнейшем на освободившейся территории намечено обустроить участок пешеходной зоны с открытым видом на море.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева города и районы края приступили к корректировке генеральных планов.

Акцент в застройке делается на комплексное развитие территорий, приоритет отдается строительству социальных объектов, созданию скверов и парков. Закончить эту работу планируется до 1 сентября 2021 года.