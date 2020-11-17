В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли женщина и пятеро детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятеро детей и один взрослый погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в городе Уяр в Красноярском крае во вторник, 17 ноября. По данным источника kp.ru, умерла 34-летняя женщина и пять детей. Это мальчики 2, 3, 6, 11 и 14 лет.

- Пожар на улице Сурикова в городе Уяр Красноярского края заметили около полуночи. Тогда же на место выехали пожарные. К сожалению, в результате пожара погибли люди, - сообщил источник kp.ru.

По его же словам, возможная причина пожара - ведро с горящей золой. Его нашли на веранде. Скорее всего, от него загорелся дощатый пол, а после огонь охватил всю веранду и пошел на кровлю. Жильцы умерли от отравления продуктами горения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Красноярске произошел пожар производственного здания на улице Тотмина, 24. Там производились ремонтные работы, никто не пострадал.