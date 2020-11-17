В Краснодаре за день составили 22 протокола за нарушение масочного режима в общественном транспорте

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В Краснодаре 17 ноября проверили 74 единицы общественного транспорта. Всего же с начала работы рейдовых групп проинспектировано более 6,2 тысяч трамваев, троллейбусов и автобусов.

- Составлено 22 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. – Оштрафованы 17 на водителей и 5 на пассажиров, которые нарушали масочный режим.

Представитель пресс-службы напомнила, что пассажирам при необходимости предоставят средства индивидуальной защиты. Одновременно проводится ежедневная дезинфекция городского транспорта: обеззараживание салонов и обработка контактных поверхностей — поручней и дверей — проводят на конечных остановках.