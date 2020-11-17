В Краснодаре планируют построить завод по производству силовых трансформаторов

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В краевом центре планируют построить завод по производству силовых трансформаторов. Есть планы по созданию такого производства в ближайшие два-три года. Об этом стало известно на встрече главы Краснодара Евгения Первышова с гендиректором одной из производственных компаний.

— Со своей стороны администрация окажет необходимую поддержку для стабильной работы и расширения предприятия. Компания производит качественное оборудование, есть налаженная система сбыта, постоянные заказчики, - сообщил Евгений Первышов

По его словам, власти города всегда помогаем таким предприятиям развиваться и наращивать объемы производства, потому что создаются новые рабочие места, увеличивается поступление налогов в бюджет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани построят завод по производству полипропиленовой пленки и мешков. Объем инвестиций составит 180 млн рублей.