В Сочи новым вице-мэром назначена Елена Канюк

Фото: sochi.ru.

В мэрии Сочи кадровые перестановки – на должность заместителя Главы города Сочи по социальным вопросам назначена Елена Канюк. Напомним, что ранее социальный блок было поручено вести Полине Деняк.

- Елена Канюк родилась в Сочи. В 1995 году она окончила Сочинский филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена по специальности «Педагогика и психология дошкольная», - сообщается на сайте мэрии Сочи. – Затем, в 2011 году - «Черноморскую гуманитарную академию» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Свою трудовую деятельность Елена Канюк начала казначеем Сочинского филиала профкома студентов РГПУ им. А.И. Герцена, далее она возглавила профком.

Кроме того, в послужном списке нового вице-мэра: координатор по работе с молодежью комитета по делам молодежи администрации Краснодарского края, директор Центра досуга детей и молодежи». Последние шесть лет она возглавляла управление социальной защиты населения в Центральном районе города-курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мэр Сочи назначил новых заместителей. Количество замов сократили с 10 до 8 человек.