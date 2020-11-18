Районы Краснодарского края засыпает первым снегом

Фото: instagram.com/admin_tih

Накануне снегопад прошел в соседних с Кубанью регионах, в Ростовской области и на Ставрополье. Наконец жители Краснодарского края дождались зиму и у себя на территории. Утром 18 ноября первый снег начал засыпать районы на северо-востоке. Уже во всю белые снежинки сыплются в Тихорецком, Кавказском, Новокубанском, Гулькевичком, Успенском районах.

Фото: instagram.com/admin_tih

Тучи с осадками потихоньку направляются в сторону Краснодара. Не исключено, что к вечеру снег доберется и до краевого центра. Власти уже готовятся к приходу зимы, техника для посыпки дорог уже на старте.

Фото: instagram.com/admin_tih

По данным синоптиков, мокрый снег в регионе ожидается 18, 19 и 20 ноября. По ночам будет давить мороз. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными на дорогах.