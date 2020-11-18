В Ейске газ в дома жителей после аварии подают поэтапно

Фото: ГУ МЧС РФ по краю

Накануне в Ейске на улице Западной во время земляных работ строители повредили магистральный газопровод. Без тепла остались более 80 000 человек и 67 социально значимых объектов.

Со сварочными работами на месте справились оперативно. Дома жителей к газу в настоящее время подключают поэтапно.

- Подача газа абонентам осуществляется поэтапно, после обхода, оповещения населения и проверки готовности газового оборудования. По состоянию на 6 часов утра 18 ноября газоснабжение и теплоснабжение подано во все 530 многоквартирных дома с населением 51200 человек и все 67 социально значимых объектов, в том числе запитаны 43 котельные. Продолжаются работы по подключению частного сектора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В городе ведется оповещение населения. Задействованы также автомобили с громкоговорящей связью.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС РФ по краю, продолжает функционировать оперативный штаб.