Вход зрителям разрешен: «Локомотив-Кубань» сыграет против «Леткабелиса» в Краснодаре

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

В Краснодаре 18 ноября пройдет матч баскетбольного Еврокубка. «Локомотив-Кубань» в «Баскет-Холле» принимает «Леткабелис» из Литвы.

Краснодарский клуб уверенно идет на втором месте в своей группе и находится в шаге от выхода в следующую стадию – Топ-16.

«Леткабелис» ушел на карантин в начале ноября и свой последний матч клуб из Паневежиса сыграл 27 октября на выезде против «Андорры». Тот матч подопечные Ненада Чанака проиграли со счетом 66:77. Очная встреча с «Локо» на домашней арене для литовской команды завершилась разгромом 76:105.

«Красно-зеленые» голодны до побед, в прошлой игре Еврокубка они уступили «Виртусу» из Италии и в Единой лиге ВТБ в овертайме проиграли «Автодору».

Матч «Локомотив-Кубань» – «Леткабелис» состоится в «Баскет-Холле» (г. Краснодар, ул. Пригородная, 24) в среду 18 ноября.

Билеты от 150 рублей на сайте lokobasket.com. Всем болельщикам обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию на арене.

Трансляция матча пройдет на канале МАТЧ!Страна. Начало – в 19:25.