Билайн предлагает партнерство владельцам недвижимости в Сочи и Краснодаре

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В рамках расширения покрытия сети 4G в Сочи и Краснодаре Билайн приглашает к сотрудничеству собственников зданий, земельных участков и инженерных сооружений: оператор готов арендовать площади для размещения оборудования

- Собственники недвижимости в Сочи и Краснодаре могут монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания, — прокомментировал руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры Билайн Юрий Борисов. - Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть, как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной. Например, за площадку на крыше, которую можно сдать в аренду только операторам связи, могут просить больше, чем за аналогичную торговую площадь внутри торгово-развлекательных центров. В совокупности такая необоснованно дорогая аренда складывается в большую статью расходов, которые мы могли бы направить на ускорение развития сети.

До запуска новой базовой станции компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм. Перед началом эксплуатации базовой станции уполномоченные органы проводят замеры электромагнитного излучения и выдают соответствующие сертификаты, что гарантирует соблюдение норм, предусмотренных законом. Поэтому местные жители могут быть уверены в безопасности объекта связи.

Для рассмотрения объектов недвижимости под установку оборудования Билайн собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды по телефону 8-963-162-00-33 или в любое время отправить заявку на электронный адрес SRyabtsev@sch.beeline.ru

В Краснодарском крае год от года растет потребление мобильного интернета, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети. За прошлый год интернет-трафик в сети «четвертого поколения» в регионе вырос почти в 2 раза. Чтобы инфраструктура Билайн была готова к новому увеличению пользовательской активности и к лавинообразному росту интернет-трафика, оператор ведет планомерную работу по запуску новых базовых станций, для которых подбирает новые площадки. Билайн намерен продолжить работу по точечному увеличению покрытия LTE сети в Краснодарском крае и других регионах России.