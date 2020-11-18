В «Орленке» пятый год подряд проходит игровой бум

Фото: ВДЦ "Орленок".

Фестиваль детских игровых программ «ИгроБУМ» пятый год подряд проходит в «Орленке». Его участниками стали 87 школьников в возрасте 11-17 лет из Московской области и Краснодарского края. Во время смены ребята учатся разрабатывать, подготавливать и проводить игровые программы.

- Примеряя разные роли и опираясь на условные модели, можно легко разобраться в непростых процессах, заметить и понять закономерности, - говорит директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. - Создать такую игру, которая будет интересной, содержательной и полезной особый талант. Развить его в себе орлятам и помогает «ИгроБУМ».

В течение смены орлята принимают участие в большой игре, состоящей из нескольких уровней. Первый включает образовательную часть, второй - предлагает мальчишкам и девчонкам попробовать свои силы на практике. На третьем уровне участники фестиваля объединяются в проектные команды, чтобы разработать игровые программы нескольких видов.

«ИгроБУМ» продлится во Всероссийском детском центре до 25 ноября.