В общественном транспорте Тихорецка можно платить безналичкой

Безналичная оплата будет действовать во всех районах

В Тихорецке запустили проект безналичной оплаты в общественном транспорте. Оплатить проезд теперь можно как наличкой, так и безконтактным способом.

- Оплата проезда банковской картой или мобильным устройством, к которому она подключена доступна на всех автобусах городских маршрутов с номерами № 1 «Железнодорожный Вокзал – Черемушки», № 11 «Железнодорожный Вокзал – Шпалоплиточный завод», № 13 « поселок Парковый – Шпалоплиточный завод», № 21 «Железнодорожный Вокзал – Военный городок», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в организаторы системы.

Безналичная оплата проезда уже действует в Краснодаре, Армавире, Ейске, Туапсе, Лабинске, Анапе, Приморско-Ахтарске, Кропоткине, Тимашевске, в Динском и Тбилисском районах и других муниципалитетах. Планируется, что такая практика дойдет до всех районов.

- Все автобусы, троллейбусы и маршрутки должны будут оснащены специальным оборудованием. Ехать за наличные деньги будет по-прежнему можно, но у пассажиров появится право выбора, - прокомментировали инициативу «КП» - Кубань» в минтрансе Кубани.

К слову, безналичный расчет пропагандируется еще и как самый безопасный способ оплаты проезда с точки зрения тактильных прикосновений.