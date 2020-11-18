В Краснодаре начинают шить больше масок

Фото: krd.ru

Ведущее предприятие Краснодара по пошиву масок «Фармсервис» расширяет производство. Сейчас здесь выпускают до 6 миллионов медицинских и респираторных масок в месяц. В декабре объемы увеличатся за счет нового оборудования.

- В конце года в станице Васюринской на новой производственной площадке будет запущено две автоматических линии по производству масок и респираторов с высокоэффективной фильтрацией твердых и жидких частиц, вирусов, бактерий, опасных газов. Ежегодный объем выпуска респираторов превысит 24 миллионов штук. Сюда будет вложено порядка 90 миллионов рублей, - рассказал коммерческий директор предприятия Сергей Артюхин.

Всего в Краснодаре производством одноразовых и многоразовых масок занимаются девять предприятий. При необходимости все предприятия могут нарастить объемы производства.

- Требования по масочному режиму обязательны для всех, это действительно снижает риск заражения коронавирусом. Но при этом жители должны быть обеспечены именно дешёвыми, доступными и сертифицированными масками., — отметил Евгений Первышов в своем Telegram-канале.